Россия не будет выплачивать зарплаты "ЛДНРовцам, которые находятся в больнице, пока те снова не станут в строй

В России решили сэкономить на вояках с псевдореспубликами.

Если те получат ранения и будут проходить лечение, им за это время не будут выплачиваться денежные средства.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

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"Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады выдало распоряжение не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат происходит только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что в Нацгвардии подтвердили увольнение Святогорска (фото, видео).

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