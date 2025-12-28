Россия не может создать стратегический резерв: сорвет ли это планы Кремля на 2026 год

Российские военные

Российская армия входит в 2026 год без возможности сформировать стратегический резерв, что и в дальнейшем будет сдерживать темпы ее наступления на фронте.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова в интервью «Суспільному».

Буданов отметил, что Россия уже выполнила годовой план набора — 403 тысячи человек по состоянию на 3 декабря, а до конца года этот показатель даже превысит запланированные объемы. По его словам, Кремль планирует увеличить мобилизацию до 409 тысяч человек в 2026 году и способен поддерживать такой темп длительное время благодаря имеющимся ресурсам.

В то же время стратегический резерв, на который рассчитывает российское командование, так и не сформирован. Москва вынуждена постоянно задействовать оперативный резерв на участках интенсивных боевых действий, что не позволяет накопить силы для масштабного прорыва. Ротация между секторами фронта оголяет фланги, чем пользуются украинские подразделения. В частности, ВСУ смогли вернуть часть территорий вблизи Гуляйполя и сорвали российскую попытку продвижения в направлении Доброполья и Покровска. Освобождение значительной части Купянска также стало возможным из-за недостатка готовых россиян.

По оценкам ISW, российские войска не имеют возможности открыть новый фронт и не способны расширить недавние ограниченные атаки на Сумщине и Харьковщине. Дефицит живой силы — несмотря на численное преимущество населения РФ — остается одним из главных препятствий для масштабных наступательных действий в 2026 году.

«Российские войска ограничены в масштабах и темпах своего наступления не только из-за нехватки мобилизованного военного персонала, но и потому, что Министерство обороны России (МО) оптимизировало российские войска для позиционной войны, вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении маневренной войны. Российские войска пока не могут вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого наступления на оперативном уровне. Российские войска пока не в состоянии устранить ни один из факторов, затрудняющих их способность к быстрому продвижению или существенному увеличению п

Напомним, руководитель ГУР назвал 2026 год критическим для российского бюджета из-за чрезмерных военных расходов.