Российская ПВО

Кремль оказался перед невозможной дилеммой: как защитить стратегические объекты, разбросанные на тысячи километров, имея ограниченные ресурсы ПВО. Новая волна украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру доказала, что «зонтик» над РФ имеет огромные дыры.

По данным последнего отчета Института изучения войны (ISW), за последние две недели Вооруженные силы Украины существенно интенсифицировали кампанию ударов по объектам в глубоком тылу врага. Под прицелом — экспортные мощности и нефтепереработка, являющиеся «кошельком» российской агрессии.

География ударов: от Балтики до Нижнего Новгорода

Только за последние дни украинские дроны успешно атаковали ключевые узлы:

Приморск (Ленинградская обл.): Порт, критически важный для экспорта российской нефти, потерпел третий удар за две недели. Губернатор региона подтвердил повреждение нефтепровода.

Кстово (Нижнегородская обл.): НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» подвергся атаке в ночь на 5 апреля. Несмотря на работу российской ПВО, зафиксированной на видео, спутники NASA (FIRMS) подтвердили пожар на объекте. Повреждена также местная ТЭЦ.

Почему ПВО РФ не справляется?

Аналитики ISW и российские источники указывают на несколько факторов, которые делают российскую инфраструктуру беззащитной.

Проблема огромных расстояний

Объекты в Приморске и Кстово разделяют около 1000 км. У России нет достаточного количества комплексов ПВО, чтобы перекрыть каждую потенциальную цель на такой площади.

Тактика истощения

Российские военкоры предполагают, что ВСУ используют дневные атаки на пограничные регионы для истощения боекомплекта ПВО, а ночью запускают дальнобойные дроны на низкой высоте, которые становятся «невидимыми» для истощенных расчетов.

Санкционная удавка

Даже если ПВО сбивает часть дронов, попадающие наносят продолжительный вред. Из-за санкций на детали ремонт НПЗ становится затяжным и очень дорогим процессом.

Запуганные «военкоры» и бессилие Кремля

Интересно, что российские пропагандисты на этот раз реагируют сдержанно. ISW связывает это с ужесточением цензуры в Telegram. Российские пропагандисты все меньше критикуют власти за неспособность защитить заводы, опасаясь преследований, однако в частных каналах признают, что Россия не способна быстро восстанавливать потери в судостроении и нефтепереработке.

