Россия не наносит масштабные удары по Украине и этому есть объяснение – у Зеленского рассказали, чего ожидать

Что будет делать РФ и есть ли у нас ресурсы, чтобы защититься от этого.

Враг не совершает новых масштабных ракетных ударов по территории Украины. Однако означает ли это, что он не прибегнет к тактике уничтожения и дальше? В Офисе президента объяснили. чего ждать украинцам.

Об этом говорилось в интервью "24 Каналу" советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Он сообщил, что, к сожалению, своеобразное "затишье" не означает, что Россия снова будет наносить массированные удары.

По словам Подоляка, Россия накапливает ресурс для того, чтобы в самые тяжелые зимние времена использовать его.

Если в прошлом году, с 10 октября, оккупанты постоянно использовали ракеты в большом количестве, то сегодня они экономят. Это свидетельствует о ресурсной истощенности России, считает Подоляк. В то же время, это не означает, что теперь массированных обстрелов не будет.

"Но в этом сезоне Россия должна понять, что это будет двусторонняя игра: не только энергетика Украины будет страдать. Если нужно, то будет симметрично страдать и российская энергетика", — подчеркнул советник.

Он добавил, что сейчас в России уже есть "альтернативные российские граждане", которые четко смогут показать россиянам, что жить в ХХІ веке без тепла, без отопления.

Обладает ли Украина нужным количеством противоракетных оборонных средств

Россия использует разное оружие, в том числе и не самое высокоточное.

"Поэтому из-за действий непредсказуемого и опасного соседа, когда работают сирены, нужно использовать любую возможность спуститься в бомбоубежище", — подчеркнул советник.

Следует отметить, что у Украины есть огромный опыт работы с энергосистемой в критических ситуациях. Все работники точно понимают, что нужно делать, чтобы не было разрывов и блекаутов.

"Это не значит, что каких-то эксцессов не может быть, но это означает, что мы гораздо больше готовы к этому сезону. С точки зрения понимания, что будет делать Россия, и какие у нас есть ресурсы, чтобы от этого защититься", – подытожил. советник Ермака.

Напомним, кроме усиления системы ПВО Украина подготовила пассивную защиту энергетических объектов от атак России, о чем заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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