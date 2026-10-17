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- Украина
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Россия не прекращает атаки на энергетику: в Тернопольской области снова отключилось электричество после удара
Часть потребителей Кременецкого района в Тернопольской области осталась без электроснабжения.
В субботу, 17 октября, российские войска вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате удара часть потребителей Кременецкого района осталась без электроснабжения.
Об этом сообщило АО «Тернопольоблэнерго».
«Сегодня в результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру области вновь произошло отключение электроэнергии у части потребителей Кременецкого района», — говорится в официальном сообщении.
Энергетики работают над ликвидацией последствий российской атаки и восстановлением электроснабжения.
В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
«Мы работаем над тем, чтобы свет вернулся в каждый дом», — подчеркнули в «Тернопольоблэнерго».
Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух уточнил, что атаки на Тернопольщину осуществляют вражеские беспилотники, которые в течение дня дважды атаковали Кременецкий район.
«Повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Есть возгорание. На локациях работают соответствующие службы», — написал он в своём Telegram-канале, добавив, что информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, накануне, в пятницу, 16 октября, во время российской воздушной атаки раздались взрывы в городе Кременец Тернопольской области. Тогда вражеский беспилотник также поразил объект энергетической инфраструктуры.