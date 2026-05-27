Россия не прекращает террор: в одной из областей ударила по мирным жителям дронами и авиабомбами, есть раненые

Ночью 27 мая под атакой российских войск находились два района Днепропетровской области. Оккупанты почти 20 раз били беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В населенных пунктах возник пожар, повреждены автомобили.

В результате обстрелов пострадали три человека: 17-летний парень и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно, а 58-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.



На Синельниковщине под ударом оказались Покровская и Васильковская общины. Повреждены частный дом и летняя кухня.

По данным властей, 47-летняя потерпевшая оказалась в больнице в состоянии средней тяжести. Женщине 66 лет и мужчине 67 лет помощь была оказана на месте.

Как сообщалось, ночью 27 мая РФ массированно ударила по Чернигову. В областном центре серьезные разрушения. В частности, оккупанты повредили предприятия на территории города. Прошло без пострадавших.

Дата публикации 19:33, 26.05.26

