Россия не прекращает террор: в одной из областей ударила по мирным жителям дронами и авиабомбами, есть раненые
Российские удары повлекли за собой пожары и разрушения, ранения получили несколько местных жителей.
Ночью 27 мая под атакой российских войск находились два района Днепропетровской области. Оккупанты почти 20 раз били беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В населенных пунктах возник пожар, повреждены автомобили.
В результате обстрелов пострадали три человека: 17-летний парень и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно, а 58-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На Синельниковщине под ударом оказались Покровская и Васильковская общины. Повреждены частный дом и летняя кухня.
По данным властей, 47-летняя потерпевшая оказалась в больнице в состоянии средней тяжести. Женщине 66 лет и мужчине 67 лет помощь была оказана на месте.
Как сообщалось, ночью 27 мая РФ массированно ударила по Чернигову. В областном центре серьезные разрушения. В частности, оккупанты повредили предприятия на территории города. Прошло без пострадавших.