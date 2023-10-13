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Россия не сделала выводов и теряет большое количество техники под Авдеевкой — ISW

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Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия не сделала выводов и теряет большое количество техники под Авдеевкой — ISW

Российский танк

Россияне потеряли за несколько дней техники, рассчитанную минимум на батальону тактическую группу.

Российские захватчики несут большие потери в живой силе и технике подАвдеевкой в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении института изучения войны ( ISW ).

В сообщении указывается, что с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашина и 15 танков. Самые скромные подсчеты указывают на то, что российские войска потеряли по меньшей мере 36 единиц бронетехники.

Сообщается, что некоторые машины были потеряны россиянами из-за собственных ошибок в управлении, но основная часть была уничтожена обороняющимися украинскими военными.

Продемонстрированные кадры указывают, что россияне не сделали выводов из предыдущих наступательных операций, в частности под Угледаром в феврале 2023 года, или под Киевом в феврале-марте 2022 года, когда украинцы уничтожали большое количество беспорядочно наступавшей техники.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне будут пытаться захватить Авдеевку до конца года, чтобы подарить Путину на Новый год некую "эпическую победу".

Кроме того, мы ранее информировали, что атакой на Авдеевку кафиры пытаются оттянуть Силы обороны от Роботиного.

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Дата публикации
Просмотры
476
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