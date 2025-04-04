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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1087
Время на прочтение
1 мин

Россия не случайно выбирает цели: омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу

Российская армия ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетный удар

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. / © ТСН.ua

После ракетного удара по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирную жизнь.

Об этом украинский омбудсмен написал в своем Telegram-канале.

«Она [Россия] не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это ее настоящее лицо», - говорится в сообщении.

Лубинец напомнил, что сегодня российская армия нанесла баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога, в результате которого многие мирные люди погибли и получили ранения.

«Без какого-либо военного объекта — просто по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 14 погибших, среди которых 6 детей, в результате циничной атаки РФ по Кривому Рогу.

Дата публикации
Количество просмотров
1087
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