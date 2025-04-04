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- Украина
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Россия не случайно выбирает цели: омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу
Российская армия ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.
После ракетного удара по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирную жизнь.
Об этом украинский омбудсмен написал в своем Telegram-канале.
«Она [Россия] не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это ее настоящее лицо», - говорится в сообщении.
Лубинец напомнил, что сегодня российская армия нанесла баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога, в результате которого многие мирные люди погибли и получили ранения.
«Без какого-либо военного объекта — просто по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 14 погибших, среди которых 6 детей, в результате циничной атаки РФ по Кривому Рогу.