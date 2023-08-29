Россия не сможет восстановить масштабные наступательные операции, потому что полагается на относительно элитную пехоту — ISW

Украинские официальные лица официально признали, что украинские войска уволили Роботино на фоне продолжения наступления украинских войск в западной Запорожской области и вблизи Бахмута.

28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили Роботино, достигли неизвестных успехов к юго-востоку от Роботиного (10 км к югу от Орехова) и к югу от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова), а также продвигаются в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехово), Новопокроповка (15 км к югу от Орехово), Малая Токмачка и Очеретоватое (25 км к юго-западу от Орехово).

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Тепловые аномалии от датчиков NASA FIRMS/VIIRS и российские заявления о продвижении Украины, вероятно, указывают, что украинские силы продвинулись вблизи Вербового.

Маляр также заявила, что украинские силы вытеснили российские силы с позиций к востоку от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и в центре населенного пункта, а также достигли неопределенного прогресса в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) .

Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на южном направлении, которое, по ее словам, является основным направлением украинских наступательных действий. Ее заявление согласовывается с масштабом украинских наступательных операций, которые наблюдали военные аналитики на юге и востоке Украины. В настоящее время украинские войска проводят две операции на юге Украины в западной Запорожской области и в районе границ Донецко-Запорожской области, и Маляр не указала одну из них как главное направление наступления.

Между тем, российское военное командование продолжает увеличивать относительно элитные российские ВДВ, разворачивая эти войска для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений. Опубликованные 27 августа геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование развернуло подразделения российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) для усиления российских позиций вблизи Роботино, вероятно, из района Кременной Луганской области.

ISW ранее наблюдал, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация свидетельствует о том, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта.

Российские войска ранее передислоцировали 7-ю гвардейскую горную дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки обороны России в восточной и западной Запорожской областях, а другие силы ВДВ перебросили из Луганской области для обороны от украинских контрнаступлений на флангах Бахмута.

Российское военное командование постоянно полагалось на формирование ВДВ и как наступательную, и как оборонительную силу, и они, вероятно, деградировали с высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонные операции и почти наверняка помешает любому намерению России восстановить масштабные наступательные операции, которые в основном полагаются на относительно элитную пехоту, которой России сейчас не хватает.

Ранее украинское контрнаступление прокомментировал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он признал, что Украина отстает от планируемого графика, но Силы обороны идут к цели – деоккупировать все территории.

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