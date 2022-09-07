Россия не сможет заплатить за оружие из КНДР – военный эксперт

Из-за этого она вынуждена обратиться по поводу закупки артиллерийских снарядов к своим "друзьям" в Азии. Правда, те могут "заломить" за них непомерную для России цену.

Такое мнение в эфире телеканала FreeDom высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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По его мнению, в КНДР выставили большую цену за свои снаряды, а имперское величество России мешает идти на это соглашение.

"Нет оснований думать, что корейцы решили продать снаряды. Очевидно в плане понятия об имперском величии. В голову приходит, как Россия покупала Т-34 в 2019 году для парада. 30 штук стоимостью 1,5 млн долларов — такой металлолом можно купить и у коллекционеров. Но нет, Россия решила купить эти танки у Лаоса, но еще тогда Лаос заломил цену, чтобы россияне поставили вооружение на 50 млн долларов. Сопоставьте — чтобы купить Т-34 за 1,5 млн долларов, Россия вынуждена была поставить вооружение уже тогда на 50 млн. Сколько сейчас попросит КНДР у России за простые снаряды калибра 152 калибра, даже трудно представить", — сказал эксперт.

Ранее Наталья Гуменюк подтвердила обезвреживание Дарьевского моста в Херсонской области.

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