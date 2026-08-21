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- Украина
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Россия не способна полностью перехватывать удары Украины и перебрасывает это на бизнесы — ISW
Аналитики ISW констатируют, что у РФ нет ресурсов для полной защиты своих стратегических объектов и глубокого тыла от украинских атак.
Ни Кремль, ни российские военкоры не верят в возможность РФ в ближайшее время полностью перехватывать украинские средства поражения.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.
Из-за несостоятельности централизованно отражать атаки, российские чиновники все чаще переводят груз противовоздушной обороны на частные предприятия и региональные власти. Однако ни бизнес, ни местная администрация не имеют надлежащих возможностей для эффективного противостояния украинским дальнобойным дронам и ракетам.
Российские «военкоры» бьют тревогу из-за неэффективности ПВО
Аналитики ISW отмечают, что даже провластные российские блоггеры признают системные проблемы в борьбе с украинскими ударами:
Официальные лица и руководители предприятий имеют крайне нереалистические представления о возможностях ПВО по защите стратегических и промышленных объектов.
Призывы к пассивной защите: Z-паблики прямо заявляют, что РФ не способна сбивать все беспилотники, поэтому призывают строить укрытия, устанавливать антидроновые сетки и создавать сетевую инфраструктуру.
Децентрализация обороны: Раздается предложение ввести многоуровневый подход, к которому привлекут как региональный бюджет, так и средства бизнеса.
Почему Россия не сможет перекрыть свой тыл
По оценкам ISW, ВПК РФ не в состоянии удовлетворить растущие потребности в системах противовоздушной обороны. Москва столкнулась с дилеммой: она физически не может одновременно закрыть и линию фронта, и свой огромный глубокий тыл.
Предлагаемое развитие многоуровневой обороны требует огромных временных и финансовых ресурсов, но все равно не решит проблему огромной географии страны. Кроме того, возведение фортификаций вокруг ключевых предприятий в глубоком тылу окончательно разрушит миф Кремля о «нормальной жизни», который власти так старательно поддерживают среди собственных граждан.
Ранее мы писали о том, что ГУР ударило по аэродромам, с которых россияне били дронами по Украине.