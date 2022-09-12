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"Россия невиновата, а ВСУ обстреливают Донбасс": в Луцке задержали предателя, поддерживавшего войну

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"Россия невиновата, а ВСУ обстреливают Донбасс": в Луцке задержали предателя, поддерживавшего войну

Фото: УНІАН

В Луцке задержан местный житель, который оправдывал российскую агрессию.

Предатель публично заявил, что "Россия невиновата в войне против Украины, а ВСУ из американского оружия обстреливают Донбасс".

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Подозреваемый уже был осужден за преступления против Украины. Однако 4 августа он в эфире одного из телеканалов поддержал оккупацию некоторых регионов Украины.

"При этом отрицая российскую агрессию: "Это не россия начала войну в четырнадцатом году. Луганщина и Донетчина захотели отделиться от Украины… Сейчас украинские вооруженные силы по Донбассу, по Донецку бьют американскими пушками", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали и взяли под арест. На его имущество наложен арест.

Подозреваемому инкриминируют ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, предателя из Умани, работавшего на врага, приговорили к 12 годам.

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