Россия не выполняет условия перемирия на море: Зеленский сделал громкое заявление после ракетного удара

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, запущенные с акватории Черного моря. Тем самым государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 6 апреля.

«Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск», — подчеркнул он.

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По словам президента, Россия не идет на безусловное прекращение огня, поскольку стремится оставить себе возможность бить из акватории моря по украинским городам и портам.

«Прекращение огня на море — это не только о свободном судоходстве и снабжении продовольствием морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Путин не хочет заканчивать войну — он ищет, как оставить себе возможность разжечь войну в любой момент с еще большей силой», — отметил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что лишить Москву возможности убивать можно только путем применения всех форм давления: усиления возможностей Украины защищаться, сохранения санкций.

«Если прекращение огня — то безусловно и такое, что вообще не позволяет уничтожать жизнь. Украина согласилась на предложение Америки, предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов — до сих пор ее нет, — ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, желающих мира», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, во время массированного российского удара по Украине 6 апреля серьезно пострадал бизнес-центр в Киеве, где размещался телеканал FREEДОМ.