Россия не выпустила все ракеты во время атаки на Украину: есть ли угроза нового удара
Исключать вероятность ракетного удара по Украине в ближайшие дни нельзя.
Возможность ракетного удара по Украине в ближайшее время остается реальной. Дело в том, что враг не выпустил все ракеты.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.
"Из Каспийской флотилии Черноморского флота "Калибры" и "Искандеры-К" не были применены. Была стратегическая авиация и баллистика. Вероятность ударов сохраняется. Готовиться нужно к любым сценариям. Как видим, враг такие атаки не прекращает", - заметил Игнат.
Кроме того, несколько дронов РФ все еще находятся в воздушном пространстве Украины.
Напомним, ночью и утром 14 мая Россия нанесла одну из самых больших атак по Украине за все время полномасштабного вторжения. Следует отметить, что начали варить россияне еще вчера, 13 мая. После обстрела дронами враг нанес комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.