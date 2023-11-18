Россия не защищает церковь в Украине, а уничтожает — Украина в ООН

Россия только делает вид, что она пытается защитить Русскую православную церковь в Украине (УПЦ МП), а на самом деле уничтожает ее — ворует епархии, храмы и имущество.

Об этом заявила советница Постпреда Украины в ООН Наталья Мудренко на заседании Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Москва в который раз использовала площадку Совбеза для продвижения интересов Русской православной церкви – де-факто государственной церкви в России. С начала вторжения этот институт фактически отвечает за идеологическую поддержку агрессии, а ее глава Кирилл (Гундяев) транслирует нарративы военной пропаганды в унисон с Кремлем", – отметила Мудренко.

Она напомнила, что Гундяев постоянно доносит до своей паствы, что война против Украины это "богоугодное дело".

При этом он "достаточно честно" оценивает роль своего института в агрессивной войне: "Он не тратит времени на проповеди о мире и не ссылается на библейские заповеди типа "не убий", а прямо призывает к мобилизации. В том числе и церковь, которая имеет" молиться за власть и военных, а также быть на передовой».

Мудренко заявила, что в самой России священники, пытавшиеся говорить о мире, подвергаются внутренним репрессиям.

Кроме того, представитель Украины напомнила, что российская церковь также принимает непосредственное участие в оккупации, захватив все три крымских епархии УПЦ. Также она напомнила о краже епархий – в Луганске, Алчевске и Ровеньках, которая произошла в июле 2023 года.

"Напомню, что эти действия были совершены против той же церкви, права которой российская делегация делает вид, что защищает, потребовав этого заседания", — заявила Мудренко.

Кроме того, она заявила, что Россия распространила репрессивные меры на оккупированные территории Украины.

Мудренко сообщила, что за период российской агрессии в Украине полностью разрушены 100 религиозных объектов, а еще 500 отметили повреждений.

Советник Постпреда Украины в ООН объяснила суть проекта изменений в законодательство Украины о деятельности религиозных организаций. Он имеет очень четкую цель – "противодействовать попыткам государства-агрессора использовать религиозные организации в Украине для целей агрессии".

Она добавила, что принятие соответствующего законопроекта запретит деятельность организаций, аффилированных с руководящими органами в стране-агрессоре: "Все религиозные организации, принадлежность которых к государству-агрессору не будет установлена судом, смогут продолжать свою деятельность".

Напомним, ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что ядерное оружие позволило России остаться свободной и независимой страной.

Кроме того, мы ранее информировали, что РПЦ создает "православные ЧВК" для войны в Украине.

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