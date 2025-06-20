Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Более 90% опрошенных вернувшихся из плена защитников свидетельствуют о том, что Россия ненадлежащим образом относилась к ним.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По словам Юсова, благодаря обменам и вне их удалось вернуть в Украину более 6 тысяч человек из российской неволи с начала полномасштабной войны. Уволенные защитники сообщают о системном нарушении прав обращения с военнопленными на разных этапах пребывания в плену.

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«Это предмет работы как украинских правоохранительных органов и правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она вообще существует», — отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Украина, в отличие от России, придерживается международно-гуманитарного права, Женевской конвенции и других обязательств. Все центры содержания российских окупантов соответствуют международным стандартам.

Также представитель ГУР сообщил, что в целом Россия неохотно возвращает украинских защитников. Однако Украина знает, кто находится в плену, и работает над их возвращением. Однако Юсов сообщил, что в отношении некоторых категорий пленных работа идет сложнее.

«Никогда еще работа переговорной группы не была простой. Но интересы украинских защитников и национальные интересы Украины будут защищены… Украина не будет ждать. Украина сейчас борется и будет бороться за возвращение каждого», — резюмировал Андрей Юсов.

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Напомним, Украина и Россия 20 июня провели новый этап обмена пленными военными.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей прошел 19 июня. Домой вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.