Россия непрерывно терроризирует областной центр КАБами и дронами: снова "прилеты", есть раненые

Обстрел Запорожья

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Российские войска в очередной раз, 30 июня, атаковали Запорожье беспилотниками. В результате ударов по объекту промышленной инфраструктуры возник пожар. К сожалению, враг унес жизни одного человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

До этого он также предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области и областному центру.

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Жителей призвали немедленно перейти к укрытиям и оставаться в безопасных местах.

Куда попал русский дрон

Федоров сообщил, что российский беспилотник атаковал объект промышленной инфраструктуры.

«В результате вражеской атаки возник пожар», — сообщил глава ОВА.

Обстрел Запорожья

На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий удара.

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Позже Федоров сообщил о еще одном вражеском ударе по Запорожью.

Обстрел Запорожья

«Предварительно, два человека нуждаются в помощи медиков», — отметил он.

Впоследствии глава добавил, что один человек погиб из-за вражеской атаки, а еще четыре человека получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Россия атакует мирные города — последние новости

Напомним, 30 июня Россия нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. В результате атаки ранены 11 человек, среди них один человек в тяжелом состоянии. Две женщины и девять мужчин госпитализированы. Одну женщину спасли из-под завалов. Ликвидация последствий продолжается, масштабы разрушений уточняются.

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Также 30 июня российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате удара повреждено здание, возник ликвидированный пожар. Также повреждено двухэтажное здание и пять автомобилей. Пострадали четыре человека: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. Их жизни ничего не угрожает.

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