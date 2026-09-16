Россия несет бешеные потери, но не останавливается: экс-директор ЦРУ сделал тревожное заявление

Российские военные / © Associated Press

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Россия не достигла основных целей своего весенне-летнего наступления в Украине, а продвижение на фронте обходится ее армии большими потерями.

Такую оценку в интервью РБК-Украина озвучил бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

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Россия не выполняет поставленные задачи

Петреус отметил, что заявления Кремля о якобы существенных успехах российских войск не соответствуют ситуации, складывающейся на поле боя.

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«Я считаю, что на фронте инициатива принадлежит Украине, поскольку Россия не способна достичь того, к чему стремилась. Несмотря на утверждение Владимира Путина о том, что они достигают значительного прогресса, это просто не соответствует действительности», — сказал он.

По его словам, украинские военные сдерживают реализацию планов РФ на весенне-летнюю кампанию. Речь идет, в частности, о намерении российской армии оккупировать остальную часть Донецкой области и установить контроль над укрепленными городами.

«Они даже еще не дошли до укрепленных городов, а только находятся на подступах к ним», — подчеркнул Петреус.

Потери РФ превышают тысячу человек в сутки

Бывший руководитель ЦРУ также обратил внимание на количество военных, которых РФ теряет каждый день.

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«Украина не только не дает России достичь ее целей, но и наносит россиянам чрезвычайные потери. Более 1 000 убитых и раненых в день — для меня это, честно говоря, просто немыслимо», — заявил Петреус.

Он отметил, что за свою военную карьеру командовал на пяти должностях в звании генерала. Три из них предусматривали звание четырехзвездочного генерала — в Ираке, Афганистане и Центральном командовании США.

Петреус добавил, что даже имея подобный опыт, ему сложно осознать масштабы потерь российских войск.

Снабжение в Крым оказалось под давлением

Среди причин, которые, по его мнению, помогают Украине сохранять инициативу, Петреус назвал удары по российским логистическим маршрутам в оккупированный Крым.

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По его словам, украинские Силы беспилотных систем уничтожили более 275 плавсредств, среди которых катера, танкеры, паромы и баржи. Их Россия использовала для обеспечения полуострова.

В то же время, украинские военные могут поражать объекты на Керченском мосту. Под угрозой также находится сухопутный маршрут из России вдоль южного побережья, по которому осуществляется сообщение с Крымом.

Украинские удары по российской ПВО

Отдельно Петреус рассказал об уничтожении украинскими военными российских средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Он отметил, что среди пораженных систем есть комплексы С-400.

«Они уничтожают эти системы, а это значит, что в ближайшие месяцы их атаки на Российскую Федерацию станут более успешными», — сказал бывший директор ЦРУ.

Фронт в Украине — последние новости

Напомним, накануне командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что Украина начала наступление в Донецкой области. По его словам, ВСУ удалось зачистить 75 км² территории, а еще 10 км² — деоккупировано.

Между тем, командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко заявил, что РФ может открыть новый фронт зимой. По его словам, россияне стремятся создать «буферную зону» в Сумской и Черниговской областях, а также продолжить удары по Киеву.

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