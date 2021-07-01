Россия незаконно вербовала на работу украинских специалистов судостроительной отрасли

К "схеме" был привлечен бывший работник "Укроборонпрома".

Россия незаконно занималась трудоустройством украинцев на своих объектах оборонно-промышленного комплекса. Незаконную схему ликвидировала контрразведка СБУ.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

"Такое трудоустройство противоречит требованиям закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойном использовании", а также решению СНБО Украины от 27.08.2014 года "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что министерства обороны и пограничные силы страны-агрессора нанимали украинских специалисты судостроительной отрасли.

К "схеме" был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, входит в "Укроборонпрома". Злоумышленник получил специальную профессиональную подготовку как инженер-технолог. Поэтому он участвовал в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

По результатам предварительного расследования мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Материалы направили на рассмотрение суда.

Напомним, что СБУ передала в суд дела двух крымских руководителей "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

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