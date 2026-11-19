Последствия ночной атаки РФ

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В ночь на четверг, 19 ноября, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, в результате чего разрушения зафиксированы сразу в 12 областях. Под вражеским огнем оказались объекты энергетической инфраструктуры, гражданские предприятия и жилая застройка.

О последствиях обстрелов сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

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По словам главы правительства, в результате ночной атаки погиб один человек на Черниговщине, еще восемь граждан получили ранения.

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География и цели ударов

Энергетика: под атакой оказались электроподстанции в Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.

Бизнес и экономика: враг прицельно бил по агропредприятиям сразу в четырех регионах страны.

Жилые дома: повреждения и разрушения жилых домов зафиксированы в Запорожье, а также в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

Сергей Корецкий подчеркнул, что Россия сознательно пытается уничтожить украинскую экономику — объекты, которые снабжают людей рабочими местами и наполняют государственный бюджет.

В настоящее время на местах попадания продолжают работать спасатели ГСЧС, медики, полицейские и аварийные бригады энергетиков, которые ликвидируют последствия ударов.

Напомним, Украина оказалась на пороге ядерной аварии: 38 стран срочно обратились к России из-за ударов по энергетике. Ужесточение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре может привести к катастрофе масштаба Чернобыля уже этой зимой.

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