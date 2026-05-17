Россия ночью атаковала два района крупного областного центра

Атака БпЛА / © iStock

Российские захватчики в ночь на 17 мая атаковали ударными беспилотниками Харьков.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он заявил, что попадания зафиксированы в Салтовском и Киевском районах города.

«Попадание вражеского „шахеда“ в Салтовском районе города возле многоэтажек. Также зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Киевском районе», — говорится в сообщении.

Он заявил, что в результате попадания вражеского «шахеда» произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения.

«В окрестных многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также получили повреждения электросеть уличного освещения», — заявил Терехов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая российские войска массированно атаковали Днепр, Запорожье и Сумы ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что в Запорожье прозвучало несколько мощных взрывов, в результате чего два человека получили ранения.

