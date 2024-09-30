Россия ночью атаковала Николаевскую область: на объекте критической инфраструктуры возник пожар

Силы Противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".

В ночь на 30 сентября российские ударные дроны "Шахед" атаковали Николаевскую область, в результате чего возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября, в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что силами и средствами Противовоздушной обороны Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, в ночь на 30 сентября противник попал по объекту критической инфраструктуры на Херсонщине.

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