Россия ночью атаковала Николаевскую область: на объекте критической инфраструктуры возник пожар

Силы Противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".
В ночь на 30 сентября российские ударные дроны "Шахед" атаковали Николаевскую область, в результате чего возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября, в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в его сообщении.
Он отметил, что силами и средствами Противовоздушной обороны Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Напомним, в ночь на 30 сентября противник попал по объекту критической инфраструктуры на Херсонщине.
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