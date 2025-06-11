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- Украина
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Россия ночью атаковала Одесщину: повреждены дома и автомобили — фото
Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.
В ночь на 11 июня Россия атаковала Одесскую область.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесщины и обнародовала фото.
Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.
На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированные спасателями.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, в результате атаки дронов по Одессе в ночь на 10 июня поврежден роддом, разрушена станция скорой помощи и несколько жилых домов. Жертвами российского террора стали два человека, по меньшей мере девять одесситов получили ранения.