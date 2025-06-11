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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
704
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Одесщину: повреждены дома и автомобили — фото

Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ночью Россия атаковала Одесскую область

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В ночь на 11 июня Россия атаковала Одесскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесщины и обнародовала фото.

Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства.

На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированные спасателями.

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью Россия атаковала Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в результате атаки дронов по Одессе в ночь на 10 июня поврежден роддом, разрушена станция скорой помощи и несколько жилых домов. Жертвами российского террора стали два человека, по меньшей мере девять одесситов получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
704
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