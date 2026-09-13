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- Украина
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Россия ночью атаковала Одессу: снова повреждена многоэтажка
Россияне атаковали Одессе боражирующими боеприпасами «Бандероль» и КАБами.
В ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
«Враг снова атаковал Одессу. Повреждена многоэтажка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска утром 12 сентября атаковали Одессу. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения.
Позже стало известно, что в результате удара погиб по меньшей мере один человек.
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