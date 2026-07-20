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Россия ночью атаковала Украину дронами: в нескольких городах раздались взрывы
Воздушная тревога охватила ряд областей.
В ночь на 20 июля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По информации военных, вражеские ударные беспилотники были зафиксированы над Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Сумской и Запорожской областями.
Корреспонденты Общественного сообщили , что во время атаки взрывы прогремели в Запорожье и Николаеве.
Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 20 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что российские войска нанесли очередной террористический удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области .