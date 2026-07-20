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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
580
Время на прочтение
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Россия ночью атаковала Украину дронами: в нескольких городах раздались взрывы

Воздушная тревога охватила ряд областей.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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БПЛА

БПЛА / © Associated Press

В ночь на 20 июля российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации военных, вражеские ударные беспилотники были зафиксированы над Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Сумской и Запорожской областями.

Корреспонденты Общественного сообщили , что во время атаки взрывы прогремели в Запорожье и Николаеве.

Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 20 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что российские войска нанесли очередной террористический удар дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области .

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Дата публикации
Количество просмотров
580
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