Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 17 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Запорожье
Измаил (Одесская область)
Харьков
Чернигов
Днепровский р-н.
В Чернигове из-за вражеской атаки поврежден энергообъект — без электроснабжения осталось около 6 тысяч потребителей.