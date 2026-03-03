ТСН в социальных сетях

Украина
554
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Апостолово (Днепропетровщина)

  • Сумы

  • Черноморск (Одесская область)

  • Харьков

Напомним, что ночью произошел взрыв в жилом районе Харькова: что известно о падении обломков дрона

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника - повреждены дома и автомобили.

554
