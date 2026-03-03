- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 554
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 3 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Апостолово (Днепропетровщина)
Сумы
Черноморск (Одесская область)
Харьков
