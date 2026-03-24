Украина
538
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 24 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Шостка

  • Киев

  • Ахтырка/р-н (Сумщина)

  • Окрестности Харькова

  • Запорожье

  • Полтава

  • Сумы

  • Тернопольщина

  • Нежин/р-н

  • Славутич (Черниговщина)

  • Херсон

  • Седнев (Черниговщина)

  • Ивано-Франковская область

  • Винница/Хмельницкая область

  • Киевщина

  • Житомирщина

Напомним, что ранее взрыв прогремел в многоэтажке в Севастополе : есть погибшие и пострадавшие, повреждены десятки квартир

Во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв в жилом доме — погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения, продолжается разбор завалов.

