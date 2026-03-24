Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 24 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Шостка
Киев
Ахтырка/р-н (Сумщина)
Окрестности Харькова
Запорожье
Полтава
Сумы
Тернопольщина
Нежин/р-н
Славутич (Черниговщина)
Херсон
Седнев (Черниговщина)
Ивано-Франковская область
Винница/Хмельницкая область
Киевщина
Житомирщина
Напомним, что ранее взрыв прогремел в многоэтажке в Севастополе : есть погибшие и пострадавшие, повреждены десятки квартир
Во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв в жилом доме — погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения, продолжается разбор завалов.