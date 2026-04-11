ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 11 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Одесса

  • Шостка (Сумщина)

  • Киев/окрестности

  • Бровары/р-н

  • Васищево (Харьковщина).

Напомним, что ранее произошел удар БпЛА по Сумам : пострадали 14 человек, среди них подросток и 87-летняя женщина

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie