ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
1702
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Шостка (Сумщина)

  • Черниговский р-н

  • Днепропетровщина

  • Сумы

  • Кропивницкий.

Напомним, что более 12 тысяч абонентов без света: на Черниговщине поврежден энергообъект из-за атаки

В Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

Дата публикации
Количество просмотров
1702
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie