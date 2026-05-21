Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
Враг применяет ударные беспилотники.
В ночь на 21 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
В частности, взрывы прогремели в таких городах:
Сумы
Запорожье/р-н
Окрестности Харькова.
Напомним, что ранее в городе Прилуки объявили день траура, ведь из-за того, что Россия ударила кассетной ракетой по центру города , погибли три человека. Среди жертв — 15-летний подросток, который проходил мимо в момент взрыва и скончался в больнице от полученных тяжелых ранений. Общее количество пострадавших в городе составило 34 человека.
