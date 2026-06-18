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- Украина
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Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
Враг применяет ударные беспилотники и ракеты.
В ночь на 18 июня 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
В частности, взрывы прогремели в таких городах:
Киевщина;
Очаков (Николаевщина);
Чернигов;
Сумы;
Одесщина;
Киев;
Полтава;
Ахтырка (Сумщина);
Запорожье;
окрестности Киева;
Борисполь / р-н (Киевщина;
Борисполь (Киевская область).
Напомним, что ранее Россия атаковала Сумы дронами: погиб 56-летний мужчина, вспыхнули пожары
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