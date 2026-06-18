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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2355
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

Враг применяет ударные беспилотники и ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 18 июня 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

В частности, взрывы прогремели в таких городах:

  • Киевщина;

  • Очаков (Николаевщина);

  • Чернигов;

  • Сумы;

  • Одесщина;

  • Киев;

  • Полтава;

  • Ахтырка (Сумщина);

  • Запорожье;

  • окрестности Киева;

  • Борисполь / р-н (Киевщина;

  • Борисполь (Киевская область).

Напомним, что ранее Россия атаковала Сумы дронами: погиб 56-летний мужчина, вспыхнули пожары

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Дата публикации
Количество просмотров
2355
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