Россия ночью атаковала Украину ракетами «Кинжал»
Под ударом аэробалистических ракет оказались несколько регионов.
Россия в ночь на 13 декабря осуществила обстрел Украины аэробалистическими ракетами «Кинжал».
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
По информации военных, ракеты были запущены по направлению к Кировоградщине и Одесщине.
Мониторинговые каналы сообщили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, сообщается, что применение аэробалистических ракет «Кинжал» по Одесщине произошло впервые с мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате массированного ракетного обстрела в ночь на 13 декабря начались перебои со светом и водой.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.