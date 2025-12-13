Россия ночью атаковала Украину ракетами «Кинжал»

МиГ-31К с ракетой «Кинжал» / © kremlin.ru

Россия в ночь на 13 декабря осуществила обстрел Украины аэробалистическими ракетами «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

По информации военных, ракеты были запущены по направлению к Кировоградщине и Одесщине.

Мониторинговые каналы сообщили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, сообщается, что применение аэробалистических ракет «Кинжал» по Одесщине произошло впервые с мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате массированного ракетного обстрела в ночь на 13 декабря начались перебои со светом и водой.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.