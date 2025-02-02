Россия ночью атаковала Украину "Шахедами": какие области оказались под ударом

В ночь на 2 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 21:00 1 февраля противник атаковал 55 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 40 "Shahed" и беспилотников других типов в Харькове, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях", — говорится в сообщении

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

Напомним, 1 февраля россияне ударили по Украине ударными дронами и ракетами. В Полтаве попали в дом. По последним данным, погибли 12 человек.

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