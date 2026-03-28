- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ночью массированно атаковала Одессу БпЛА: есть разрушение (видео)
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.
«Массированная атака шахедов на город. Предварительно разрушение жилищного сектора и инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Глава МВА Одессы заявил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области вечером 27 марта раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.