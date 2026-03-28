Россия ночью массированно атаковала Одессу БпЛА: есть разрушение (видео)

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Игорь Бережанский
БпЛА атаковали Одессу

Российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.

«Массированная атака шахедов на город. Предварительно разрушение жилищного сектора и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Глава МВА Одессы заявил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области вечером 27 марта раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

