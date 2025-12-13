Россия ночью массированно атаковала Украину ракетами: где раздавались взрывы

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

Россия в ночь на 13 декабря произвела массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины .

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг запустил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Кроме того, были использованы баллистические ракеты по Одесской области.

По информации мониторинговых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Сообщается, что взрывы прогремели в Николаевской, Одесской, а также Кировоградской областях.

В Одессе после атаки возникли перебои со светом и нет воды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 декабря с акватории Черного моря были проведены пуски ракет «Калибр» .

Мы ранее информировали, что в Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря .