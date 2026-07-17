Россия ночью ударила КАБами по областному центру: какие последствия

Враг атаковал Сумы / © из соцсетей

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Российские захватчики в ночь на 17 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, враг нанес не менее пяти ударов управляемыми авиабомбами по территории города.

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«Предварительно, зафиксировано пять ударов КАБ. От предварительного удара КАБ по окраине Сум прошло менее шести часов», — сообщил Григоров.

По предварительной информации, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. Два удара пришлись на центральную часть Сум.

В одном из эпицентров атаки повреждено нежилое многоэтажное здание. В окрестных домах выбиты сотни окон.

В настоящее время идет обследование территорий. На местах ударов работают все необходимые экстренные службы.

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Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что в течение суток в Сумском районе из-за российских обстрелов и атак беспилотников пострадали семь человек, среди которых 4-летний ребенок.

Мы ранее информировали, что российская авиация выпустила не менее 6 управляемых авиабомб по Сумам. В результате атаки погибли три человека, более 20 получили ранения.

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