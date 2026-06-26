Россия ночью ударила по Украине баллистикой: раздались взрывы

Враг атаковал Украину баллистикой / © Associated Press

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Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что баллистические ракеты были выпущены в направлении Кременчуга.

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Корреспонденты Общественного сообщили, что взрывы также были слышны в Полтаве.

Глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич подтвердил информацию об атаке на Кременчуг.

По информации военных, в настоящее время несколько БПЛА зафиксированы в районе Кременчуга.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что российская армия атаковала железную дорогу, под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.

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