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- Украина
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Россия ночью ударила по Украине баллистикой: раздались взрывы
Враг применил несколько ракет с северо-востока.
Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные заявили, что баллистические ракеты были выпущены в направлении Кременчуга.
Корреспонденты Общественного сообщили, что взрывы также были слышны в Полтаве.
Глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич подтвердил информацию об атаке на Кременчуг.
По информации военных, в настоящее время несколько БПЛА зафиксированы в районе Кременчуга.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российская армия атаковала железную дорогу, под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.