Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото)

Информация о пострадавших пока не поступала.

Российские захватчики ночью нанесли удар по Одесской области ракетами типа "Оникс".

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Об этом информируют Силы обороны юга.

По предварительной информации ракета была выпущена из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"Ракеты попали в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия ракетного удара по Одесской области

Последствия ракетного удара по Одесской области

Последствия ракетного удара по Одесской области

Последствия ракетного удара по Одесской области / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них — 69 жилых домов.

Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по селе Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

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