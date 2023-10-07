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Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия ночью ударила ракетами по Одесской области: последствия атаки (фото)

Последствия ракетного удара по Одесской области

Информация о пострадавших пока не поступала.

Российские захватчики ночью нанесли удар по Одесской области ракетами типа "Оникс".

Об этом информируют Силы обороны юга.

По предварительной информации ракета была выпущена из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"Ракеты попали в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия ракетного удара по Одесской области / ©
Последствия ракетного удара по Одесской области
Последствия ракетного удара по Одесской области / ©
Последствия ракетного удара по Одесской области
Последствия ракетного удара по Одесской области / ©
Последствия ракетного удара по Одесской области
Последствия ракетного удара по Одесской области / © t.me/SJTF_Odesa
Последствия ракетного удара по Одесской области / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них — 69 жилых домов.

Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по селе Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

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Дата публикации
Просмотры
3046
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