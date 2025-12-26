- Дата публикации
- Украина
- 271
- 1 мин
Россия обходит украинские рубежи ПВО благодаря Беларуси — Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что РФ использует территорию и техническую помощь Беларуси для обхода украинского ПВО.
Российские войска начали использовать территорию Беларуси для маневров дронов-камикадзе, пытаясь обойти украинские рубежи перехвата.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По словам президента, во время недавней Ставки особое внимание было уделено последним атакам на Ковель. Анализ показал, что враг пытается рассчитать расположение украинских средств ПВО и найти пути их обхода.
«Есть проблема, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы хорошо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Белоруссии: и с белорусской земли, и технически тоже благодаря Белоруссии. Это серьезный вопрос», — отметил Зеленский.
Добавил, что все эти задачи обсудят на следующей Ставке.
Напомним, вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.
Несмотря на очередной акт террора со стороны РФ, обошлось без жертв. Погибших и пострадавших у населения нет.
Ранее Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.