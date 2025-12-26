Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Российские войска начали использовать территорию Беларуси для маневров дронов-камикадзе, пытаясь обойти украинские рубежи перехвата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам президента, во время недавней Ставки особое внимание было уделено последним атакам на Ковель. Анализ показал, что враг пытается рассчитать расположение украинских средств ПВО и найти пути их обхода.

«Есть проблема, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы хорошо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Белоруссии: и с белорусской земли, и технически тоже благодаря Белоруссии. Это серьезный вопрос», — отметил Зеленский.

Добавил, что все эти задачи обсудят на следующей Ставке.

Напомним, вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Несмотря на очередной акт террора со стороны РФ, обошлось без жертв. Погибших и пострадавших у населения нет.

Ранее Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.