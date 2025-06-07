Россия оборвала жизнь молодой пары: в Луцке под завалами нашли тело второй жертвы обстрела

Последствия атаки на Луцк / © Hromadske.ua

Реклама

В Луцке подтвердили гибель второй жертвы вчерашней атаки.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в своем телеграмм-канале.

«Только сегодня в 4:15 утра спасателями во время разбора завалов было обнаружено тело второй жертвы вчерашней российской атаки — девушки 2001 года рождения», — отметил мэр.

Реклама

Он заявил, что в результате вражеского удара погибла молодая пара.

«Россия оборвала жизнь молодой пары», — добавил Полищук.

В связи с трагедией, 7 июня объявлен Днем траура в Луцком городском территориальном обществе.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью 6 июня атаковали Луцк ракетами. и беспилотниками. Произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

Реклама

Мы ранее информировали, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек.