Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины: как подготовиться к аварийным отключениям

Массированный обстрел Украины россиянами и что нужно сделать украинцам, чтобы подготовиться к аварийному выключению электроэнергии. Читайте об этом и другие новости Украины на ТСН.ua.

По состоянию на вечер 10 октября 2022 года в результате ракетных ударов России в разных городах Украины повреждены 11 важных энергетических инфраструктурных объектов. Часть областей все еще остаются обесточенными.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что большинство объектов инфраструктуры будут восстановлены уже 10 октября, а остальные заработают завтра, 11 октября 2022 года. Впрочем, украинцам нужно быть готовыми к тому, что такая ситуация может повториться в будущем снова. А потому следует подготовиться и знать, что делать во время аварийного или "веерного" отключения электроэнергии.

Обстрел Украины: какие города и области больше всего пострадали в результате ракетных ударов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 10 октября 2022 года в связи с ракетной атакой россиян на объекты энергетической инфраструктуры в 8 областях Украины и в Киеве возникли перебои с электроэнергией. Больше всего проблем возникло во Львовской, Киевской, Полтавской, Тернопольской и Сумской областях.

К примеру, во Львове после утреннего ракетного удара, около 90% города осталось без света. В областном центре не работало около 80% светофоров. В этой связи на больших перекрестках работали регуляторы.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram: "Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких помповых станциях, чтобы возобновить водоснабжение в город".

В Конотопском районе (Сумская область) ракетные удары поразили "серьезный объект" энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. В Тернополе временно приостановили подачу воды и электроэнергии, по словам мэра Сергея Надала.

Перебои со светом почувствовали на себе и жители Киева, в частности Подольского района и Левого берега. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что кафиры ударили по ТЭЦ в Киевской области.

Что такое "веерные" выключения электроэнергии

Из-за масштабных повреждений крупных объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине в результате ракетного удара россиян в отдельных районах ввели графики аварийных отключений. Кратко их называют "ГАО", а в народе они известны как "веерные" отключения электроэнергии. В частности, они были введены в Киеве, Черкассах, Чернигове, Львове и т.д.

Такие "веерные" отключения применяются в случае недостаточности источников для полного покрытия потребления электроэнергии в системе. К этому мероприятию обычно прибегают, когда ресурса внутреннего поколения, помощи соседней области или импорта не хватает.

ГАО принудительно вводят по команде диспетчеров. Они помогают избежать полного отключения большого региона от электроснабжения. Когда диспетчеры на время выключают часть потребителей, то сохраняется целостность энергосистемы. Обычно такие отключения могут занять до двух часов в небольших населенных пунктах или в отдельных районах городов.

Как можно помочь энергосистеме

Как пояснил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус: "Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, то это существенно поможет энергосистеме и снизит потребность в аварийных отключениях".

В этот период времени лучше не пользоваться определенными домашними приборами : электрообогревателями, бойлерами, кухонными электроплитами, микроволновками, стиральными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами, посудомоечными машинами, кондиционерами, зарядными устройствами, пылесосами, компьютерами.

А потому во время "веерных" отключений лучше этими приборами не пользоваться вечером вообще или минимизировать их использование. Лучше включать их в обед или ночью.

Также следует более бережно использовать уличное освещение.

Это поможет значительно снизить нагрузку на энергетическую систему региона.

Как подготовиться к аварийному выключению электроэнергии

На восьмом месяце войны России против Украины каждый украинец уже имеет "тревожный чемодан" с документами, деньгами, предметами первой необходимости и теплой одеждой.

Поэтому первоочередной задачей является обеспечение минимально необходимого запаса воды, лекарств, пищи, фонариков, батареек, свечей, спичек. Это поможет пережить аварийное выключение электроэнергии в будущем.

Следует зарядить павербанки, телефоны, иметь при себе теплую одежду и одеяла. Также главное не паниковать, ведь "веерные" отключения электроэнергии обычно длятся не более нескольких дней.

Конечно, невозможно полностью обезопасить себя от террористических атак россиян, но можно совершить минимальные запасы, чтобы пережить аварийные исключения легче.

Андрей Андрусевич, аналитик ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" предлагает следующие рекомендации:

Приобрести не менее 10 пачек сухого спирта — обычно такое топливо используется для быстрого разжигания каминов, костров и т.п. Но в современных украинских реалиях оно станет средством быстрого приготовления пищи и подогрева блюд. Горит сухой спирт без дыма и запаха, а зажигается мгновенно с помощью спички. Купить мощный фонарь с аккумулятором – так вам не придется сидеть в темноте. Заряда больших фонарей хватает на 6-8 часов. Также не забудьте запастись спичками и свечами. Приобрести портативную газовую плиту – не забудьте, что к ней также нужны газовые баллоны. На одном таком баллоне можно дважды в день приготовить еду. Биокамин на этаноле станет отличным вариантом, чтобы отапливать одну комнату в квартире. Не забудьте о резервуарах для хранения воды – не только питьевой, но и технической.

Эти советы помогут в случае кратковременного отключения электроэнергии, воды и отопления.