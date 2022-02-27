Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Россия обстреливает жилые кварталы в Киеве: Кличко рассказал о потерях

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия обстреливает жилые кварталы в Киеве: Кличко рассказал о потерях

Фото: kyivcity.gov.ua

Среди погибших и раненых есть дети.

В Киеве с начала нападения Российской Федерации, 24 февраля, погибли девять мирных жителей.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев", – подчеркнул мэр.

Война унесла жизни одного ребенка. Во время обстрела погибли четверо неизвестных, а также 18 военных и бойцов территориальной обороны.

Ранены 106 человек, среди которых 47 гражданских. В том числе трое детей, а также 17-летний курсант.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация