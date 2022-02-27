Россия обстреливает жилые кварталы в Киеве: Кличко рассказал о потерях

Россия обстреливает жилые кварталы в Киеве: Кличко рассказал о потерях

Среди погибших и раненых есть дети.

В Киеве с начала нападения Российской Федерации, 24 февраля, погибли девять мирных жителей.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев", – подчеркнул мэр.

Война унесла жизни одного ребенка. Во время обстрела погибли четверо неизвестных, а также 18 военных и бойцов территориальной обороны.

Ранены 106 человек, среди которых 47 гражданских. В том числе трое детей, а также 17-летний курсант.