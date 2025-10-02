Россия обстреляла депо "Укрзализныци" в Одессе: первые детали

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Российская армия ночью, 2 октября, нанесла массированный удар по железной дороге в Одесской области.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Сегодня ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо „Укрзализныци“ в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь», — отметил Кулеба.

Кроме того, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на Севере, в частности в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, на утро — все продолжили движение, контактная сеть заживлена.

Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Напомним, Одесчина этой ночью пережила массированную атаку дронами. В местных пабликах писали об исчезновении воды и света в некоторых районах. Также появлялась информация о мощном пожаре в результате российской атаки.