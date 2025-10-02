ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
410
Время на прочтение
1 мин

Россия обстреляла депо "Укрзализныци" в Одессе: первые детали

Одесчина пережила мощную вражескую атаку. Россияне попали в депо, ранение получил машинист поезда.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Российская армия ночью, 2 октября, нанесла массированный удар по железной дороге в Одесской области.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Сегодня ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо „Укрзализныци“ в Одессе. Обломочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь», — отметил Кулеба.

Кроме того, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на Севере, в частности в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, на утро — все продолжили движение, контактная сеть заживлена.

Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Напомним, Одесчина этой ночью пережила массированную атаку дронами. В местных пабликах писали об исчезновении воды и света в некоторых районах. Также появлялась информация о мощном пожаре в результате российской атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
410
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie