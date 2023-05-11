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Россия обстреляла поселок в Запорожской области запрещенными фосфорными снарядами (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россия обстреляла поселок в Запорожской области запрещенными фосфорными снарядами (видео)

Россияне обстреляли фосфорными снарядами поселок возле Запорожья / Фото: Associated Press

Перебита газовая труба.

Российская оккупационная армия обстреляла запрещенными фосфорными снарядами поселок в Запорожской области. В результате атаки пять человек получили ранения. Кроме того, в населенном пункте произошли разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что оккупанты массированно обстреляли кассетными и фосфорными снарядами поселок в Запорожском районе в 22:05 10 мая. Произошло возгорание пяти жилых домов, а шесть – повреждены. Кроме того, перебита газовая труба. На месте работала бригада газовой службы.

В результате российских обстрелов пострадали пять человек, из которых двое работников скорой помощи. Также повреждены два автомобиля скорой помощи.

"Во время тушения одного из домов пожарные спасли женщину, которую передали медикам. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание помещений", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, на днях российские оккупанты обстреливали Бахмут в Донецкой области зажигательными и фосфорными снарядами. Били россияне по жилым многоэтажкам, пытаясь уничтожить позиции украинских воинов.

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Дата публикации
Просмотры
2077
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