Россия обстреляла Славянск ракетами С-300: попали в дом, погибла женщина

В результате атаки РФ немало разрушений в городе.

Российские войска нанесли удары по Славянску в Донецкой области. Оккупанты атаковали город ракетами С-300.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"К сожалению наш город снова обстреляли. С-300. Попадание в частный дом", — сообщил Вадим Лях.

По его словам, также разрушения получили два многоквартирных дома, автомобиль и частные дома.

Мэр сообщал об одной раненой женщине в результате удара. Впрочем, впоследствии появилась информация от ГСЧС о том, что потерпевшая скончалась в больнице.

"Сегодня утром в результате ракетных обстрелов города возник пожар гаража и легкового автомобиля на территории частного домовладения. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты атаковали город Славянск ракетами С-300. / Фото: ГСЧС

Напомним, российская оккупационная армия обстреляла запрещенными фосфорными снарядами поселок в Запорожской области. В результате атаки пять человек получили ранения. Кроме того, в населенном пункте произошло разрушение.

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