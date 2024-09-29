Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье: поврежден пассажирский поезд

Со станции Запорожья-1 до станции Запорожья-2 довозят пассажиров трансферными автобусами.

Утром 29 сентября Россия обстреляла Запорожье, в результате чего повреждено здание вокзала Запорожье-1 и окна в поезде № 40 Запорожье — Солотвино.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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По данным компании, предварительно пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

"В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье — Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников по предварительным данным нет. Поезда №37 Киев — Запорожье-1 и №85 Львов — Запорожье-1 будут приняты на ст.. Аналогично рейсы №128 Запорожье-1 — Львов будет отправлен со станции Запорожье-2", — говорится в сообщении.

Там добавили, что со станции Запорожья-1 до станции Запорожья-2 довозят пассажиров трансферными автобусами. Поезда будут ждать пассажиров посадку.

В поезде 40 Запорожье – Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны. В компании заверили, что отправка состоится в течение часа.

Напомним, под утро 29 сентября нанесла авиационный удар КАБам по Запорожью. Есть потерпевшие.

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