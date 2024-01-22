Россия обвинила Украину в кровавом обстреле Донецка: почему это провокация

Оккупанты совершили провокацию перед заседаниями Совета Безопасности ООН и "Рамштайна".

В воскресенье, 21 января, кафиры обстреляли артиллерией микрорайон Текстильщик во временно оккупированном Донецке, убив мирных жителей, и обвинила в этом Украину, преследуя собственные цели.

Почему это провокация – объясняет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По сообщениям "оккупационной администрации", в результате обстрела погибли 28 гражданских лиц, а 25 — получили ранения.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" Сил обороны опровергли обвинение российской пропаганды в причастности Украины к обстрелу Донецка. Там подчеркнули, что Украина наносит высокоточные удары по военным целям и не воюет с гражданскими.

"Преступление против граждан Украины во временно оккупированном Донецке совершила Россия. Это уже не первая российская провокация именно против жителей Донецка с целью получить политические дивиденды. Кровавая провокация в Донецке состоялась накануне созванного на 22 января РФ заседания Совета Безопасности ООН по поставке оружия Украине, а также в преддверии очередного заседания "Рамштайна", которое состоится 23 января", — отметили в Центре.

Цель провокации РФ – это заблокировать международную помощь Украине для отпора российской агрессии.

Кроме того, обстрел россиянами Донецка произошел на фоне поражений и потерь агрессора, а также коммунальной катастрофы на временно оккупированных территориях.

"Провокационным обстрелом россияне попытались также сместить фокус возмущения жителей Донецка из оккупационной администрации в Украине", — подчеркнули специалисты Центра.

Напомним, 21 января в ВСУ отрицали обвинения россиян в обстреле Донецка.

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