Россия ограничила судоходство в Азовском море: ВМС Украины говорит о провокациях

Россия ограничила судоходство в Азовском море: ВМС Украины говорит о провокациях

РФ объяснила введение ограничений в связи с якобы проведением артиллерийских стрельб вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

По состоянию на сегодняшний день, 10 декабря, Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, продолжая провокационные действия против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в некоторых районах в связи с проведением артиллерийских стрельб вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

В ВМС пожаловались, что Россия устраивает подобные перекрытия систематически. Это препятствует свободному судоходству в Азовском море.

"Объявление навигационных предупреждений РФ в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", — говорится в сообщении Военно-морских сил.

Facebook/Военно-Морские силы Украины

Напомним, что вчера, 9 декабря, ФСБ России заявила об угрозе от украинского корабля "Донбасс". Украина развернула корабль "Донбасс" на базу, министр обороны Резников обвинил РФ в провокации.

По его словам, провокация ФСБ с кораблем "Донбасс" не случайно произошла во время разговора Зеленского с Байденом.

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