Россия оправдывает удар по Днепру выдумками о военных целях: что говорят В ЦПД

Последствия атаки РФ на Днепр / © Борис Філатов

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Россия распространяет ложь, будто их военные нанесли удар по «местам дислокации ВСУ» в Днепре.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

На самом деле, по информации ГСЧС Украины, в результате массированной атаки российских ударных дронов вечером 16 апреля были повреждены жилые дома, студенческие общежития, учебное заведение и пищевое предприятие.

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В результате удара погибли трое гражданских, среди которых один ребенок. Также известно о 28 раненых, в том числе четырех детей.

Подобная тактика информационной манипуляции уже использовалась после ударов по Сумам и Кривому Рогу, когда в результате атак погибли десятки гражданских.

Ложь о «военных объектах» – ключевой инструмент пропаганды, которым Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления против украинцев.

Напомним, одной из погибших в результате российской атаки беспилотников на Днепр было 16 лет.